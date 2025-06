Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 9 al 13 giugno

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 9 al 13 giugno? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 9 al 13 giugno

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) e Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family 2

Devin rifiuta il confronto con il padre, mentre Hülya tenta di avvicinarsi a lei chiedendole aiuto come terapeuta.

Yagmur si trova in difficoltà per via del padre ubriaco e chiama Bedri, con cui inizia a costruire un legame più profondo.

Ergun è in crisi e chiede aiuto a Hülya, ma la minaccia con una registrazione compromettente.

Ilyas rivela a Cihan e successivamente a Serap e Kiymet che Bedri è suo figlio.

Ergun muore in un incidente d’auto sospetto. L'assenza di segni di frenata suggerisce un sabotaggio, alimentando in Aslan il sospetto che sua madre possa essere coinvolta nella morte dell’uomo.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

