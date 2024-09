Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 30 settembre al 4 ottobre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 30 settembre al 4 ottobre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

A seguito delle notizie riportate dai media sulla famiglia Soykan e l'implicazione di alcuni membri in attività illecite, il consiglio scolastico decide di espellere Zeynep e Kaya.

Intanto, Aslan e Devin partecipano ad un ricevimento tenuto da Cengiz Yoldan, proprietario di una catena di hotel, che mostra interesse nella gestione del porto diretto da Aslan.

Cihan si reca nell'appartamento di Bozo dove trova Aslan che lo supplica di salvare Leyla, implorandolo di agire in difesa di sua sorella anziché di Serap.

Aslan combatte tra la vita e la morte in seguito all'attentato. Devin e Hulya collaborano per scoprire l'identità del colpevole, tra mille sospetti.

Infine, le indagini parallele di Hulya e Devin convergono sul matrimonio di Cihan e Serap fissato per l'indomani.

