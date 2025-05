Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 26 al 30 maggio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 30 maggio? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 26 al 30 maggio

Kaya ha la febbre alta e Devin lo porta dal padre Ergun con l'aiuto di Aslan. Il bambino non è grave malato, ma Ergun avverte Aslan del rischio che Devin si assuma da sola l'onere della cura dei bambini.

Al porto, Aslan conclude un affare con i russi, umiliando ancora una volta Bedri, che cerca vendetta. Hulya invia la polizia a casa di Devin per portare via i bambini, ma Nedret sventa il piano.

Leyla, tramite il suo avvocato, invia a Devin una lettera con informazioni compromettenti su Hulya. A quel punto Devin e Nedret uniscono le forze contro di lei. Nedret si lascia intervistare per divulgare i presunti trascorsi criminali della donna.

Yagmur confida ad Aslan il dolore del passato e gli chiede di proteggere Devin. Aslan è ancora innamorato di Devin ed è disposto a farlo, ma l'atteggiamento di Devin non gli rende le cose facili.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

