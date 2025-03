Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 28 marzo? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 24 al 28 marzo

Aslan in una scena di The Family 2

Qualcuno diffonde su internet il video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede Devin che spara a Cihan e la famiglia Soykan finisce nella bufera.

Devin decide di ricominciare da zero, pianifica il divorzio e raggiunge Smirne, ma viene raggiunta da Aslan. Hulya trama un piano con Ilkay per convincere la nuora a trasferirsi in Inghilterra.

Aslan tenta di convincere Devin a tornare a Istanbul con lui. Durante un loro dialogo, trovano una bambina in lacrime, di nome Hülya. La bambina è fuggita dal matrimonio del fratello e Devin e Aslan decidono di riaccompagnarla dalla sua famiglia.

Intanto Hülya è nel pieno dei preparativi per la serata di beneficenza alla Fondazione e Cihan viene avvicinato da Serap che gli chiede di testimoniare a favore di Devin.

Leyla riceve una citazione dal tribunale con la quale la si informa che Hülya intende toglierle la custodia dei figli. Decide quindi di irrompere alla Fondazione, dove diffida pubblicamente la madre di Aslan dall'intraprendere qualunque azione legale contro di lei.

Cihan si trova finalmente faccia a faccia con Hülya e le annuncia che da quel momento le renderà la vita un inferno.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

