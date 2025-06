Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 16 al 20 giugno

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 20 giugno? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 16 al 20 giugno

Dopo il rapporto dei periti, l'incidente in cui è morto Ergun viene considerato un omicidio: i freni sono stati manomessi. Aslan e Devin ritengono che il mandante dell'omicidio potrebbe essere o Sermet, socio di Ergut, o Hulya, e decidono di indagare su entrambi.

Kıvanç Tatlıtuğ nelle vesti di Aslan Soykan in una scena di The Family II

La polizia avvisa la famiglia che Ergun potrebbe essere stato assassinato. Aslan e Devin sospettano sia di Hülya che di Sermet, amico e socio di Ergun. I due decidono di indagare, ma di non agire finché non saranno certi di chi sia il colpevole. Nel frattempo, Bedri va a casa di Yagmur e si rende conto delle problematiche psicologiche di Nese, mentre Nedret scopre che Hülya ed Ergun avevano litigato ferocemente prima dell'incidente d'auto. Aslan e Devin sospettano che Hulya possa essere coinvolta nella morte di Ergun e diversi indizi lo lasciano pensare, ma grazie a Turgut scoprono il vero responsabile. The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

