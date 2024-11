Nell'ultimo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 15 novembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin ha paura di morire dopo il parto e ne parla con Aslan. Durante il fidanzamento tra Turgut e Asuman, Devin entra in travaglio e viene portata immediatamente all'ospedale. Un salto temporale mostra la famiglia Soykan nel 2029, unita per festeggiare il piccolo Cihan, il figlio di Devin e Aslan. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata del 15 novembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. Tutti gli episodi di The Family 2 sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity.

