Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 2 ottobre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Cihan si reca nell'appartamento di Bozo dove trova Aslan che lo supplica di salvare Leyla, implorandolo di agire per sua sorella anziché per Serap. Cihan, essendo innamorato di Serap, minaccia Aslan affinché non le faccia del male. Contemporaneamente, Leyla cerca di proteggere Melek mostrandole una foto di Serap, che viene arrestata, mentre Nedret e Bedri cospirano contro Aslan durante il matrimonio di Ekrem.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE