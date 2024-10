The Family 2, Devin scopre di essere incinta

Nel nuovo episodio della serie turca The Family 2, pubblicato venerdì 25 ottobre, una notizia fantastica per Devin

Devin scopre di essere incinta. Accade nell'episodio 40 della serie turca The Family 2 (Aile), disponibile su Mediaswet Infinity da venerdì 25 ottobre.

Dopo essere stata poco bene, Devin decide di farsi visitare e scopre di aspettare un bambino. Nei prossimi episodi, la protagonista lo rivelerà agli altri membri della famiglia, in particolare ad Aslan. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

