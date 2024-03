Tutti gli episodi della soap turca va sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

"Ciao a tutti, sono Marco Vivio, la voce italiana di Hakan Gumusoglu, personaggio che ha rapito il cuore di Zuleyha in Terra amara". Il doppiatore di Hakan, che nella serie si presenta anche sotto il falso nome di Mehmet Kara, saluta i fan della serie: "Faccio un grandissimo saluto agli amici di Dreamer Magazine". La soap opera turca trasmessa da Canale 5 è disponibile in streaming con tutti gli episodi su Mediaset Infinity. Nel video qui in alto i saluti di Marco Vivio.

Il personaggio di Hakan Gumusoglu: chi è

Hakan Gumusoglu, interpretato da Ibrahim Celikkol, è uno degli azionisti della società degli Yaman che si presenta alla tenuta per vendicarsi di Demir e conquistare il cuore di Zuleyha. Si tratta di uno dei più pericolosi trafficanti d'armi internazionale, ma sotto il falso nome di Mehmet Kara riesce ad ottenere la fiducia della protagonista e a sposarla.

Terra amara, come vederlo

