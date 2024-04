Terra amara, le trame di domenica 7 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

İbrahim Çelikkol (Hakan Gumusoglu) e Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 7 aprile e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Fikret chiede la mano a Zuleyha

Abdulkadir, accecato dalla rabbia dopo che Betul ha sposato Colak, ha un duro scontro con lei. Di conseguenza, Vahap caccia Betul e Sermin da casa per conto del fratello.

Intanto, Zuleyha e Hakan si recano in municipio per la licenza di matrimonio e comunicano a Lutfiye la decisione di sposarsi.

Fikret, ignaro di tutto, invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarla.

