Terra amara, le trame di domenica 14 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Zeynep, il nuovo personaggio di Terra amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5 domenica 14 aprile e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha vittima di un attentato?

Zuleyha si reca in un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita, ma, all'improvviso, il ponte che deve attraversare crolla. Si tratta di un attentato?

Intanto, Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova come professoressa del liceo. Cetin e Lutfiye decidono di fare in modo che lei e Fikret si conoscano.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE