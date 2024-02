Terra amara, la storia d'amore tra Cetin e Gulten

Cetin e Gulten, interpretati rispettivamente da Aras Şenol e Selin Genç, sono tra i personaggi più amati dai fan della celebre soap opera turca Terra amara, in onda su Canale 5.

Gulten è la sorella di Gaffur ed è una delle donne che lavorano per la tenuta Yaman. Cetin è invece il braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, nonché il confidente di Yilmaz.

Cetin si innamora di Gulten e cerca di avvicinarsi, ma lei lo respinge. Cetin, infatti, non sa che Gulten è stata violentata da Ercument, cugino di Demir Yaman.

Nonostante i tentativi della ragazza di allontanarlo, Cetin non demorde e arriva anche a interrompere la cerimonia di fidanzamento tra la sua amata e un altro uomo.

Finalmente, anche Gulten dichiara i suoi sentimenti a Cetin e i due ragazzi possono sposarsi.

Poco dopo aver annunciato a Cetin di essere incinta, Gulten viene investita insieme a Saniye e le due donne perdono la vita, lasciando Cetin nella disperazione.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti della storia d'amore tra Cetin e Gulten.

Aras Şenol e Selin Genç, gli attori di Cetin e Gulten

Aras Şenol e Selin Genç sono i due attori turchi che prestano il volto a Cetin e Gulten in Terra amara.

Aras Şenol nasce a Istanbul il 4 luglio 1993. Dopo essersi laureato, fa il suo esordio a teatro nel 2016, quindi inizia a partecipare a diverse produzioni televisive, arrivando fino al cortometraggio The Journey, di Ridley Scott.

Selin Genç, invece, nasce a Istanbul il 26 giugno 1994. Studia recitazione, per poi intraprendere la carriera lavorativa in varie serie televisive. Grazie al ruolo di Gulten in Terra amara, Selin Genç vince il premio di miglior attrice non protagonista ai Turkey Youth Awards 2020.

Ospiti a Verissimo lo scorso 20 gennaio, Aras Şenol e Selin Genç hanno parlato del loro rapporto al di fuori del set, smentendo qualsiasi legame che vada oltre l'amicizia.

In quell'occasione, Selin Genç, il cui personaggio in Terra amara è vittima di una violenza sessuale, ha anche voluto ricordare Giulia Cecchettin e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE