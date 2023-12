Terra amara, il riassunto della settimana dal 18 al 24 dicembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda dal 18 al 24 dicembre su Canale 5, Demir assegna a Betul il ruolo di responsabile dell'azienda di famiglia in sua assenza, ignaro del fatto che la ragazza e Sermin stiano architettando un piano per riappropriarsene.

Leyla viene rapita, ma fortunatamente viene ritrovata. Tuttavia, subito dopo, i gendarmi si presentano alla Villa e arrestano Demir per l'omicidio di Sevda.

Fikret escogita un piano per far evadere Demir e farlo fuggire in Siria. Tornato alla Villa per prendere Zuleyha e i figli, la casa viene assaltata da alcuni uomini armati e Demir scompare.

Umit convince il procuratore che è stato proprio Demir a organizzare l'assalto alla Villa per poter fuggire.

Fikret scopre che il responsabile dell'attaco è Hakan Gumusoglu, un vecchio nemico di Demir.

Umit rapisce Adnan per costringere Zuleyha a dirle dove si trovi Demir. Le due donne si incontrano e durante il litigio, Zuleyha uccide Umit con un colpo di pistola.

A osservare la scena c'è proprio Hakan, che prende il corpo di Umit e la pistola usata da Zuleyha, così da avere la donna in pugno e poter ricattare lei e Demir.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.