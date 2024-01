Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda in prima serata mercoledì 17 gennaio, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove Lutfiye è convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli. Abdulkadir, appresa la notizia da Fusun e Sermin, si mette sulle tracce delle due donne. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 17 gennaio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE