Una nuova ed emozionante puntata di Terra amara è andata in onda venerdì 31 maggio in prima serata su Canale 5, dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio.

Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera perché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato.

Vahap riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak. Vahap piazza nella villa di Colak la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima.

Betul arriva ad Aleppo e chiama Fusun. Quest'ultima consegna a Zuleyha il numero di Betul. Fikret e Zuleyha arrivano ad Aleppo e trovano Betul e Abdulkadir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 31 maggio. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

