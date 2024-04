Nell'episodio di Terra amara andata in onda domenica 28 aprile su Canale 5, Hakan cade in una trappola di Hamran, ma Abdulkadir lo salva prima che venga ucciso.

Preoccupato per Zuleyha e i bambini, Hakan convince la moglie ad anticipare il viaggio di nozze. Insospettita, Zuleyha segue Hakan e scopre che le sta nascondendo qualcosa, così, decide di andarsene con i bambini.

Fikret fa conoscere Kerem Ali a Zeynep.

Abdulkadir scopre che Sermin e Betul vivono da Vahap e le caccia di casa. Nel frattempo, Colak scopre che Sermin gli ha rubato dei soldi e una pistola e si presenta proprio a casa di Vahap, ma viene picchiato da quest'ultimo e da Abdulkadir.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 28 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

