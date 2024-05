Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 14 maggio su Canale 5, Taylor vorrebbe consegnarsi alla polizia, ma Steffy glielo impedisce. Sheila intanto gode della sua libertà accanto a Bill, il suo salvatore. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 13 maggio, invece, Steffy e Finn informano Taylor che se avessero testimoniato contro Sheila, Bill l'avrebbe denunciata per avergli sparato molti anni prima. Anche Brooke e Katie, appresa la notizia da Carter, sono esterrefatte e preoccupate. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

