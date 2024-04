Nell'episodio di Terra amara andata in onda domenica 21 aprile su Canale 5, Zeynep costringe Cetin a rivelargli chi sia il padrone di casa in cui si è sistemata e una volta scoperto che si tratta di Fikret, insiste per potergli pagare l'affitto. Abdulkadir incontra causalmente Colak in un ristorante, e i due decidono di fare fronte comune contro il loro nemico: Betul. Zuleyha, con l'aiuto di Gaffur, Rasit e Fadik, scopre che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa. Non sapendo dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun, la quale però si rifiuta di aiutarla poiché non si fida più di lei. Betul, invece, torna da Abdulkadir dichiarando il suo amore e chiedendo perdono, ma l'uomo non le crede e la allontana. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 21 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

