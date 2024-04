Terra amara, il riassunto dal 31 marzo al 7 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 31 marzo al 7 aprile, Colak chiede a Betul di sposarlo, ma Abdulkadir cerca di impedire il matrimonio.

Abdulkadir rapisce Betul, Vahap gli spara e viene portato in ospedale per essere operato.

Betul e Colak si sposano. Dopo le nozze, Betul vuole avvelenare Colak. Il piano di Betul fallisce perché Colak sa che la bevanda è avvelenata. Colak rinchiude in casa Betul dove minaccia di farle passare il resto della vita.

Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente e Hakan chiama un celebre chirurgo per salvarlo.

Vahap scopre che il matrimonio tra Colak e Betul è finto. Abdulkadir è salvo e decide di perdonare Vahap.

Sermin, dopo aver accusato Colak di avere ucciso Betul, si rifugia a casa di Zuleyha, la quale scopre che Betul è tenuta prigioniera da Colak e organizza un assalto alla villa per liberarla.

Colak scopre che Vahap ha informato Zuleyha delle condizioni di Betul, la quale nel frattempo è tornata da Abdulkadir, ma lui la minaccia.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE