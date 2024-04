Terra amara, il riassunto dal 25 al 28 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 25 al 28 aprile, Hakan e Abdulkadir scoprono di essere minacciati da Hamran, figlio di un uomo che hanno ucciso molti anni prima in Libano.

Fikret rintraccia Ali Riza, l'uomo pagato da Abdulkadir per uccidere Fekeli, e gli offre di occuparsi della sua famiglia se lui confesserà il crimine alle autorità. Tuttavia, Ali Riza rifiuta.

Sermin e Betul escogitano un piano per fuggire da casa di Vahap e Sermin si reca da Colak per rubare una pistola e dei soldi dalla sua cassaforte.

Hakan cade in una trappola di Hamran, ma, proprio quando sta per essere ucciso, interviene Abdulkadir e lo salva.

Fikret fa conoscere Kerem Ali a Zeynep e i due sembrano sempre più vicini.

Abdulkadir scopre che Sermin e Betul vivono da Vahap e le caccia fuori di casa.

Infine, preoccupato da Hamran, Hakan anticipa con una scusa il viaggio di nozze. Zuleyha, insospettita, lo segue e scopre che il marito le sta nascondendo qualcosa. Così, decide di andare via con i bambini.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

