Terra amara, il riassunto dal 19 al 21 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 19 al 21 aprile, Lutfiye, in quanto sindaco, deve sposare Hakan e Zueyha, ma di lei non c'è alcuna traccia.

I sospetti ricadono su Colak, che viene arrestato, ma in realtà Lutfiye è stata fermata da Vahap, il quale le ha rubato la macchina per fuggire dalle autorità.

Lutfiye riesce finalmente ad arrivare alla Villa e Hakan e Zuleyha possono sposarsi.

Abdulkadir e Colak si incontrano e capiscono di avere un nemico comune: Betul.

Nel frattempo, la spilla portafortuna di Leyla non si trova. Zuleyha scopre che a rubarla sono state Sermin e Betul e decide di sbatterle fuori di casa.

Infine, Betul torna da Abdulkadir dichiarandogli nuovamente il suo amore, ma l'uomo non si fida più di lei.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

