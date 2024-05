Terra amara, il riassunto dal 10 al 12 maggio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 10 al 12 maggio, Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak, poi vuole uccidere Zuleyha con la pistola rubata a Colak.

Zuleyha incontra Colak e comprende le intenzioni di Betul, ma un uomo spara al petto di Colak.

Dopo la morte di Colak e forte della sua eredità, Betul affronta Zuleyha.

Fikret chiede a Zeynep di passare insieme il resto delle loro vite.

Zuleyha scopre che Hakan sta aiutando Abdulkadir a nascondersi dalla polizia.

