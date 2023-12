In occasione delle imminenti festività, la programmazione di Terra Amara si interrompe. L'ultimo episodio prima della sosta sarà trasmesso su Canale 5 e su Mediaset Infinity domenica 24 dicembre alle 14.40, per poi tornare nel pomeriggio di sabato 30 dicembre. Ecco dunque un piccolo assaggio di quello che accadrà nella prossima puntata di Terra Amara, in onda sabato 30 dicembre su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Terra amara, le trame del 30 dicembre

Fikret viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit: sembra chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale. Betul è decisa a impossessarsi dell'azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei. Fikret, addolorato per la morte di Umit, decide di farsi carico del suo funerale. A Cukurova, nei giorni successivi, non si fa che parlare dell'incidente e di una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha. Venuta a sapere di questi pettegolezzi, Lutfiye informa Fekeli e insieme decidono di porre fine alle voci che circolano. A villa Yaman, intanto, arriva il comandante della gendarmeria che informa Zuleyha dell'arresto di Cumali per il rapimento di Adnan, ma la informa anche del fatto che l'uomo si era presentato sotto falso nome e che in realtà non è il padre della piccola Uzum.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE