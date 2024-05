Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara, in onda domenica 5 maggio su Canale 5, oco prima di lasciare Cukurova, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell'ordine per l'omicidio di Fekeli.

Fikret viene acclamato dalla folla di Cukurova per essere riuscito a trovare le prove e i testimoni che inchiodano il mandante dell'assassino di suo zio mentre Abdulkadir viene portato in prigione.

Sermin e Betul si rifugiano in casa di Fusun a sua insaputa. Fikret e Zeynep continuano a frequentarsi Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

