Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 9 marzo, Hakan viene liberato prontamente non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano, attestando un caso di omonimia Dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu, Zuleyha decide di allontanarlo dalla sua vita e dall'azienda. A questo scopo, tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding in suo possesso, ma l'uomo rifiuta. Spera, allora, di poter adire le vie legali denunciandolo per truffa, ma scopre che non ci sono i presupposti, così tenta, sotto minaccia, di costringerlo alla cessione. Nel frattempo, Abdulkadir ha dichiarato il suo amore a Betul e l'ha convinta a passare due giorni da sola con lui fuori città. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.