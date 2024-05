Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara, in onda venerdì 24 maggio in prima serata su Canale 5, dopo un'ispezione il ristorante di Colak viene fatto chiudere. L'uomo crede che dietro tutto questo ci sia Lutfiye e ordina a Cevat di manomettere le ruote dell'auto della donna. Cevat viene colto in flagrante: l'uomo decide di confessare e Colak viene arrestato. Abdulkadir, Vahap e Betul sono in fuga diretti in Siria. Ottengono dei passaporti falsi con cui sperano di passare il confine. Fikret compra l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi decide di raccontarle tutto sul suo passato. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE