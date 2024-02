Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 24 febbraio, Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni cittadini di Cukurova e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo molto successo. Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, viene fermata da Vahap.

Zuleyha scopre che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap. Sconvolta, riferisce l'accaduto ad Hakan, il quale picchia Vahap. Quest'ultimo, umiliato, inizia a gridare che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu.

In città, dove è considerato pazzo, nessuno gli crede. Nessuno tranne Betul, che capisce che sta per perdere la sua arma di ricatto, cioè la foto che testimonia che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu, e per questo Betul scrive una lettera in cui ricatta Mehmet: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità.

Nel frattempo, Fikret, che ha assistito alla scenata di Vahap, si reca insieme a Cetin a casa dell'uomo e cerca di farsi dire se quanto ha detto è la verità, ma senza successo. Vahap dichiara di aver inventato tutto. Zuleyha, nel frattempo, tra la posta arrivata in ufficio trova una lettera indirizzata a Mehmet che la insospettisce.

