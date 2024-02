Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 17 febbraio, Hakan è sicuro che sia stato Fikret a convincere Zuleyha a rinunciare alle nozze e si presenta alla fabbrica per chiedergli una spiegazione. Fikret nega di esserne responsabile, ma conferma di averle detto di non fidarsi di lui perché è convinto che nasconda qualcosa ed è ben determinato a scoprire che cosa. A Cukurova arriva Colak, un malvivente appena uscito di prigione che, con i suoi uomini ai quali si è unito anche Vahap, vuole prendere il potere sulla città e sulle terre dei braccianti. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE