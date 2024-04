Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 14 aprile su Canale 5, Zuleyha, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca in un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita. Ma il ponte che devono attraversare crolla poco prima che lo attraversino. Si scopre che il ponte è stata sabotato per attentare alla vita di Zuleyha. Ma chi è il mandante di questo piano?

Tutti i sospetti ricadono su Colak, ma i responsabili affermano di essere stati assoldati da Vahap. Quando Hakan si reca da lui per estorcergli una confessione, Vahap giura di essere all'oscuro di tutto. I gendarmi, però, vanno ad arrestarlo. Abdulkadir decide di mandarlo a Mersin per tenerlo al sicuro. Nel frattempo, Sermin e Betul vorrebbero lasciare la tenuta degli Yaman per trasferirsi a Istanbul ma per farlo, dovrebbero prendere il denaro che Betul custodisce in una cassetta di sicurezza.

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova nelle vesti di professoressa del liceo. Convinti che lei e Fikret potrebbero formare una bella coppia, Cetin e Lutfiye decidono di fare in modo che i due si conoscano.

Lutfiye chiede a Fikret di passare a prendere Zeynep, con la scusa di mostrargli la casa in cui si trasferirà. Nel frattempo, Vahap entra nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak va alla rimessa di Abdulkadir, ma l'uomo gli spiega che Vahap non è piùin città perché lui stesso l'ha mandato via.

In realtà, poi, scopre che suo fratello non è andato a Smirne, ma è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. In città, Sermin mette in ridicolo Colak pubblicamente, spiegando come l'uomo abbia tenuto Betul prigioniera, e sfidandolo a chiedere il divorzio.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE