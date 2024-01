Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 13 gennaio su Canale 5, la convivenza della famiglia Fekeli a villa Yaman alimenta i pettegolezzi su una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha vista anche la perdurante assenza di Demir. Luftiye per far tacere le voci vorrebbe andare via dalla villa ma Zuleyha sola e depressa le chiede e ottiene che resti.

Betul viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha. Betul e Fikret vivono una notte d'amore e lei pensa già al matrimonio con Fikret ma viene gelata dal suo atteggiamento distaccato.

Si discute sull'arrivo alla villa di una certa Ayten che ha chiesto di Demir senza dare spiegazioni. Sermin vuole vendicarsi di Saniye rea di averla volontariamente investita con la sua auto e concorda con Fusun la vendetta tentando di truffarla. Saniye non ci casca. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE