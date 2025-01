Il risultato del televoto e una dolce sorpresa per Eva e Bernardo: il racconto della ventisettesima puntata del reality in onda giovedì 30 gennaio

Giovedì 30 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventisettesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alfonso Signorini apre la serata preannunciando il ritorno di Luca Calvani, concorrente eliminato nel corso della puntata del 27 gennaio, che tornerà momentaneamente nella Casa per parlare con alcuni dei suoi ex coinquilini.

Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato

Il primo confronto-scontro della serata vede protagonisti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che ripercorrono insieme ad Alfonso Signorini i momenti di tensione che hanno vissuto nella Casa nel corso degli ultimi giorni. Riguardo il presunto bullismo che la modella brasiliana starebbe subendo da alcuni concorrenti del reality, riferendosi nello specifico a una parola detta da Lorenzo, Helena dice: "Ci sono tanti inquilini che invece di capire e di conoscermi vanno dalla parte di una persona che mi ha dato della maledetta".

Luca Calvani torna nella Casa del Grande Fratello

Dopo l'eliminazione della scorsa puntata, Luca Calvani fa il suo ritorno momentaneo nella Casa. L'attore sceglie di incontrare Helena, perché, spiega: "Credo sia la persona che più abbia bisogno di me adesso". "Non fare questa caccia alle streghe - dice emozionato l'attore alla modella brasiliana - non hai bisogno di smascherare nessuno. Tu può volare Helena, vola alto".

La sorpresa a Eva Grimaldi: l'arrivo di Imma Battaglia

Eva Grimaldi riceve una dolce sorpresa: l'arrivo della sua compagna con la quale si è unita civilmente nel 2019, Imma Battaglia, e dei nipoti, Daniele e Viola, che l'attrice reputa come dei figli.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: "Siamo insieme"

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli parlano con Alfonso Signorini della nascita della loro relazione. In particolare Chiara trattiene a fatica la lacrime di commozione: "Sono molto felice, non me lo aspettavo - dice in diretta - Abbiamo costruito un legame d'anime prima di tutto".

Il confronto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes

In puntata si torna sul triangolo sentimentale formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo i baci e le coccole nel letto scambiati con il concorrente argentino, l'ex Miss Italia confida di essere ancora infatuata della modella brasiliana.

Bernardo Cherubini in lacrime per l'ex fidanzata

Tra i momenti più toccanti della puntata, l'arrivo a sorpresa dell'ex fidanzata di Bernardo Cherubini, Tiziana, con la quale il concorrente ha rotto circa un anno fa, ma che vorrebbe sposare una volta uscito dalla Casa.

Chi è l'eliminato della puntata?

Dopo le emozioni con Tiziana, per Bernardo è tempo di lasciare la Casa del Grande Fratello: è lui l'eliminato della serata.

Le nomination con i piramidali

In questa puntata le nomination si svolgono con il sistema dei piramidali, che determina chi tra i concorrenti è chiamato a farle nel segreto del confessionale e chi pubblicamente. Al televoto finiscono Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

