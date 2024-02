Terra amara non va in onda domenica 4 febbraio su Canale 5: scopriamo perché la soap turca non va in onda e quando ricomincia

Terra amara: perché non va in onda domenica 4 febbraio

Terra amara non andrà in onda domenica 4 febbraio in prima serata su Canale 5. Scopriamo perché Terra amara non va in onda domenica sera.

Perché Terra amara non va in onda domenica sera?

Domenica 4 febbraio parte la nuova edizione de Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno show diventato un classico per tutta la famiglia sarà, per la quinta volta, Gerry Scotti.

Quando ricomincia Terra Amara?

Terra Amara riprende con la consueta programmazione da lunedì 5 febbraio nel pomeriggio di Canale 5 dalle 14:10.

Terra amara: le trame

Terra Amara, le trame del 5 febbraio

Il giorno successivo alla festa di fidanzamento, Zuleyha riceve in ufficio un regalo da parte di Hakan-Mehemet, accompagnato da un biglietto in cui le dice di doverle parlare, dandole appuntamento per la sera.

Durante la cena, Hakan-Mehemet, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità.

