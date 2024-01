Terra amara, la morte di Fekeli

Nella puntata di giovedì 11 gennaio di Terra Amara, Fekeli viene ucciso dopo aver scoperto la vera identità di Mehmet e il suo piano per distruggere Demir

La morte di Fekeli in Terra Amara

Nella puntata di Terra Amara, in onda giovedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5, Fekeli scopre casualmente che Mehmet non è chi dice di essere: il suo vero nome è Hakan Gumusoglu.

Furioso, si mette alla ricerca dell'uomo, ma, non trovandolo, decide di recarsi all'officina di Abdulkadir per costringerlo a farsi raccontare la verità.

Dopo aver scoperto che il piano di Hakan è vendicarsi di Demir, Fekeli risale in auto e si rimette sulle sue tracce. Improvvisamente, viene fermato da un ragazzo che lo supplica di aiutarlo: la sua auto si è rotta, sua madre sta molto male e non sa come portarla all'ospedale.

Fekeli si avvicina alla macchina e vede che sul sedile posteriore è sdraiata una persona, completamente coperta da un lenzuolo. Decide così di aiutare il ragazzo e si dirige verso la sua auto per avvicinarla, ma all'improvviso da sotto il lenzuolo esce un uomo, che aggredisce Fekeli alle spalle piantandogli una siringa nel collo.

D'istinto, Fekeli reagisce, ma subito dopo capisce che sta avendo un infarto e che ormai è troppo tardi. Il suo ultimo pensiero è diretto al suo grande amore: "Mia amata Hunkar, sto arrivando da te", sospira Fekeli prima di morire.

