Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 7 aprile su Canale 5, dopo le nozze, Colak reclude in casa Betul.

Sermin non avendo più notizie della figlia si rivolge alla polizia, ma secondo il Commissario non ci sono sufficienti prove per aprire un'indagine né per sporgere denuncia di scomparsa, così Sermin si rivolge alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak. La donna, infatti, è convinta che l'uomo abbia ucciso Betul e ne abbia occultato il cadavere. Le sue accuse finiscono sulla prima pagina di tutti i giornali di Cukurova, scatenando l'ira di Colak.

Nel frattempo, Fikret ha superato l'intervento chirurgico ed è fuori pericolo. Lo stesso vale per Abdulkadir il quale, una volta uscito dall'ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia. Vuole che Vahap torni a lavorare per Colak fingendosi un suo alleato così da conoscere in anticipo tutte le sue mosse.

Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra amara

Nella puntata in onda lunedì 1 aprile, invece, Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto e le sue condizioni sono gravissime. E l'unico chirurgo in grado di eseguire l'intervento si trova in Svizzera. Fikret lotta tra la vita e la morte, e i medici non sono in grado di eseguire una difficilissima operazione che potrebbe salvarlo. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE