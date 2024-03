Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 6 marzo su Canale 5, sia Zuleyha che Colak si preparano per la gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all'esercito turco.

Betul svela ad Abdulkadir la cifra che Colak intende offrire per vincere la gara di appalto. Abdulkadir, che nel frattempo si accorge di provare dei sentimenti per Betul, condivide l'informazione con Hakan, il quale quindi suggerisce a Zuleyha di presentare un'offerta leggermente più bassa. Nell'episodio in onda martedì 5 marzo, invece, Colak deve partecipare a un'importante gara d'appalto e usa ogni mezzo per riuscire ad aggiudicarsela. Anche Abdulkadir è interessato all'affare e, approfittando di un momento di assenza di Colak, si introduce di nascosto nella sua casa per cercare di ottenere da Betul informazioni sull'offerta presentata da Colak. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

