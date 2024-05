Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata della soap turca in onda domenica 5 maggio in prima serata su Canale 5

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 5 maggio su Canale 5, Hakan saluta Abdulkadir, che è pronto a lasciare Cukurova per non interferire più nella vita privata di Hakan e Zuleyha. Ma, poco prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell'ordine per l'omicidio di Fekeli.

Fikret viene acclamato dalla folla di Cukurova per essere riuscito a trovare le prove e i testimoni che inchiodano il mandante dell'assassino di suo zio che finalmente è nelle mani della giustizia. Accompagnato da insulti di ogni genere da parte degli abitanti di Cukurova, Abdulkadir viene portato in prigione. Vahap non si rassegna all'idea che suo fratello venga condannato all'ergastolo e Hakan pensa a un modo per liberare il suo amico.

Nell'episodio in onda giovedì 2 maggio, invece, Hakan è preoccupato per Zuleyha e i bambini, così chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna. In un momento di distrazione però, Cevriye perde di vista Azize e quando se ne rende conto è troppo tardi. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

