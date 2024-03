Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 4 marzo su Canale 5, Fikret e Cetin sono bloccati in Libano dalla guerra civile, e mentre cercano di raggiungere l'ambasciata, Fikret viene ferito.

Soccorso da Hakan, Fikret viene portato in ospedale. Intanto a Cukurova arrivano notizie della guerra civile e sia Lutfiye che Zuleyha temono per l'incolumità di Fikret e Cetin.

Betul cerca un riavvicinamento con sua madre, ma Sermin la caccia di casa. Nella puntata in onda sabato 2 marzo, invece, Vahap, su richiesta di Hakan, si mette sulle tracce di Bayram e assiste di nascosto al suo omicidio. Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin, bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. Inoltre, si rivolge anche ad Hakan. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

