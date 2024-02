Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 24 febbraio su Canale 5, Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni cittadini di Cukurova e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo molto successo. Zuleyha, tornando a casa dopo alcune commissioni, viene fermata da Vahap: scoprirà che il ladro che si era introdotto a villa Yaman era Vahap. Nella puntata in onda venerdì 23 febbraio, invece, Fikret confessa il proprio amore a Zuleyha, ma lei non sa come reagire. Colak incontra Betul per caso e si fa spiegare da Tahir cosa sia successo tra lei e gli Yaman. Successivamente, Colak chiede a Vahap di portare Betul da lui per poterle fare una proposta. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

