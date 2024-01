Terra amara _ Zuleyha e Hakan

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 14 gennaio su Canale 5, Zuleyha si trova in difficoltà perché due donne l'hanno ricattata. Vogliono essere pagate per il loro silenzio, in caso contrario racconteranno a tutta la città che Demir prima di sposarsi con Filiz, aveva avuto una relazione con Hulya, la sorella del suo socio Hakan. Dopo aver appreso da Betul che Ercan ha rubato un'ingente somma di denaro all'azienda, Zuleyha licenzia il suo dipendente, il quale cerca inutilmente di farle capire che è stato raggirato da Betul. Intanto, Lutfiye e Saniye trovano nella giacca di Fekeli una ricevuta di un ristorante di Isparta e si chiedono perché lui fosse andato lì. Una donna di nome Ayten mostra a Zuleyha una lettera che svela la relazione tra Demir e Hulya. Nella lettera Demir minacciava Hulya ora paralizzata da tanti anni, per aver tentato il suicidio. Nella puntata in onda sabato 13 gennaio, invece, la convivenza della famiglia Fekeli a villa Yaman alimenta i pettegolezzi su una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha vista anche la perdurante assenza di Demir. Hakan sulla tomba di Fekeli si dichiara colpevole della sua morte. Betul viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha. Betul e Fikret vivono una notte d'amore e lei pensa già al matrimonio, ma viene gelata dall'atteggiamento distaccato dell'uomo. Sermin vuole vendicarsi di Saniye, rea di averla volontariamente investita con la sua auto. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE