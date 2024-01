Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 1 febbraio su Canale 5, Abdulkadir, con i suoi complici Vahap e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret. Quest'ultimo crede di aver trovato droga in un camion dell'azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Nella puntata in onda mercoledì 31 gennaio, invece, Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Il corpo viene ritrovato dalle autorità, che pensano che il ragazzo da ubriaco sia caduto nel canale e morto per annegamento. Hakan-Mehemet dice a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE