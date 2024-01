Supercoppa italiana, come vedere Napoli-Fiorentina

La prima semifinale della competizione sarà trasmessa giovedì 18 gennaio in chiaro su Canale 5

L'edizione 2024 dellaè pronta al via. Quest'anno la competizione si svolgerà con l'inedita versione delle: quattro squadre, due semifinali e la finale. Tutte le sfide si giocheranno in, a Riad, nel modernissimo

La prima delle due semifinali sarà quella tra Napoli e Fiorentina, in onda in chiaro su Canale 5 alle 20.00. La partita potrà essere seguita anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.

La vincitrice di Napoli-Fiorentina sfiderà una tra Inter e Lazio, nella finale in programma lunedì 22 gennaio.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari

Napoli-Fiorentina, in diretta dalle ore 20.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Francesca Benvenuti e Carlo Landoni

Postpartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari

VENERDÌ 19 GENNAIO:

Prepartita su Italia 1, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

Inter-Lazio, in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

Postpartita su Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Mazzarri FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano

