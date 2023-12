I protagonisti di Drive In sbarcano a Striscia la notizia: il cross-over per festeggiare i 40 anni dello storico varietà di Antonio Ricci

Drive In festeggia 40 anni: la prima puntata della mitica trasmissione andò in onda su Italia 1 nel 1983 e per l’occasione torna eccezionalmente in tv. Alcuni dei protagonisti saranno ospiti a Striscia la notizia a partire da lunedì 25 dicembre, dando vita a un inedito crossover tra i due più famosi programmi di Antonio Ricci.

I conduttori Ezio Greggio, anche lui star di Drive In ed Enzo Iacchetti accoglieranno alcuni interpreti del rivoluzionario varietà degli anni Ottanta e, insieme, faranno rivivere le gag più famose. Da Nino Formicola, il Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro (ospite il 25 dicembre), a Carlo Pistarino (26 dicembre), da Edoardo Romano e Mirko Setaro dei Trettré (27 dicembre) a Francesco Salvi (28 dicembre), fino a Massimo Boldi (30 dicembre), protagonista di Bold Trek, parodia di Star Trek.

I festeggiamenti proseguiranno con l’anno nuovo: il 1° gennaio l’ospite d’onore sarà la cassiera del Drive In Carmen Russo, il 5 arriverà la professoressa Olga Durano, mentre il 6 toccherà alla coppia Enrico Beruschi e Margherita Fumero. E tanti altri ancora.

Andato in onda su Italia 1 dal 1983 al 1988, Drive In, recentemente definito in un convegno in Università Cattolica “la trasmissione che ha cambiato la storia della tv”, era una caricatura delle abitudini degli italiani e della società dell’epoca, un programma comico e satirico che ha irriso e messo alla berlina protagonisti, mode e personaggi di quegli anni. Una parodia dell’Italia del riflusso, dell’edonismo reaganiano e della Milano da bere. Trasmissione divenuta un cult della televisione, ha lanciato alcuni dei comici italiani oggi tra i più celebri. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE