Segreti di famiglia, la puntata del 14 marzo in streaming

La puntata integrale del 14 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 14 marzo

Ilgaz in una scena di Segreti di Famiglia

Eren trova un guanto nella zona in cui è stato ucciso Engin, che può corroborare l'ipotesi secondo cui non è stata Ceylin a ucciderlo, ma un'altra persona che non ha lasciato impronte.

Durante la dichiarazione che rilascia a Pars, Ceylin afferma con convinzione di aver visto una donna con dei capelli fluenti sulla scena, mentre Engin cadeva a terra morto.

Pars segue la pista interrogando di nuovo Seda e Lacin. Seda, però, nota che il procuratore non ha convocato anche sua sorella, Neva, che ha subito i ricatti di Engin come gli altri e che avrebbe quindi un movente. Seda decide quindi di ricattare Pars per convincerlo a interrogare sua sorella o, in alternativa, a stralciare dal fascicolo la sua dichiarazione e quella di Lacin.

Ilgaz affronta il suo primo giorno di lavoro da avvocato: un uomo chiede aiuto a Ceylin per evitare un'accusa di omicidio, ma Ilgaz non si fida di lui e chiede a Eren di indagare parallelamente. Mert fa recapitare una finta lettera di Zafer a Gul.

