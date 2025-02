Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 3 al 7 marzo

Ecco cosa accadrà dal 3 al 7 marzo nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 3 al 7 marzo

Pars nel suo ufficio interroga Ceylin, ma la ragazza dice di non ricordare niente di ciò che è accaduto la sera prima. Eren l'accompagna in cella, alla Centrale di polizia. Ilgaz le è accanto e resta davanti alla cella per tutta la notte. Ceylin viene portata in carcere, dove per ora condivide la cella con molte altre detenute. Ilgaz, nel frattempo, è disposto a tutto per tirarla fuori dal carcere, ma deve fare molta attenzione: il procuratore capo è furioso con lui e non tollererà nessuna sua ingerenza sulle indagini. Intanto, Ceylin è in custodia cautelare e continua a non ricordare nulla. Ilgaz le sta vicino il più possibile e cerca di stimolarla a reagire e ricordare qualcosa di quella notte. Nel frattempo, insieme a Eren, scopre che l'impronta della scarpa presente sulla giacca che Ceylin indossava la notte in cui è morto Engin, non appartiene alle scarpe del giovane.

Ceylin comincia a ricordare alcuni flash di quanto accaduto ma non riesce a mettere a fuoco il momento cruciale. In prigione però, viene a contatto con una realtà fatta di dolore e ingiustizie: una sua compagna di cella chiede di poter riavere il suo bambino di cinque mesi, ma nessuno le risponde. Infine, la madre di Ceylin non riesce a rassegnarsi all'idea che sua figlia sia stata arrestata. Va a trovarla nuovamente anche Ilgaz che le mostra delle foto nella speranza che lei possa ricordare qualcosa, ma Ceylin riconosce dei documenti a cui Ilgaz, in quanto suo marito, non potrebbe avere accesso e si arrabbia con lui.

