Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 12 al 16 maggio

Una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 12 al 16 maggio nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 12 al 16 maggio

Dopo l'arresto di Metin e Cinar, il procuratore Pars affronta l'interrogatorio del comandante di polizia, che si assume tutte le sue responsabilità. Ceylin pretende di avere un confronto con Cinar, per giurargli che farà tutto ciò che è in suo potere per non farlo mai più uscire dal carcere.

Nel frattempo, Yekta si stupisce del fatto che Ceylin non abbia raccontato la verità a Pars e scambia questo atteggiamento della ragazza per una dimostrazione di stima nei suoi confronti.

Ceylin si reca da Osman per fargli cambiare idea sulla richiesta di affidamento di Parla. Eren, dopo la segnalazione di Goku, scopre che un terzo proiettile ha colpito Zafer quando si trovava nel magazzino abbandonato con Cinar e ipotizza la presenza di una terza persona sulla scena del crimine.

Intanto, Pars cerca di organizzare un incontro con Serdar, ma il ragazzo è già uscito di prigione ed è scomparso, nascosto da Yekta in un albergo di lusso. Serdar, però, posta una sua foto sui social e Parla, Tugce e Merve decidono di mettersi in contatto con lui.

Infine, Pars ed Eren supervisionano la ricostruzione della dinamica dell'omicidio da parte di Cinar. Anche Ceylin è presente. Cinar sostiene di aver sparato un solo colpo ma sono stati rinvenuti tre bossoli, perciè i colpi esplosi sono stati tre, come confermerà anche l'esame della balistica: se Cinar, come afferma, è svenuto dopo il primo, chi ha sparato gli altri?

