Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dal 28 aprile al 2 maggio

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio, Yavuz viene messo in custodia cautelare e portato in carcere. Eren chiede spiegazioni a Metin riguardo la ferita. Dopo aver parlato con Neva, Pars si confronta con Eren riguardo Metin. Yekta fa guidare Ilgaz dal luogo in cui Zafer teneva prigioniero Yavuz fino alla casa di quest'ultimo. Nel mentre, Ceylin ha una crisi e viene portata in ospedale. Ricoverata, Ceylin manifesta a Ilgaz il suo desiderio di avere un bambino. Tramite le telecamere di videosorveglianza, Eren e Pars si rendono conto che Metin ha scambiato la pistola. Mert costruisce a tavolino un finto colpevole che viene arrestato.

Ilgaz mette insieme i pezzi e realizza la scioccante verità. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dall'86 all'89 disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE