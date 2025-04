Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dal 14 al 18 aprile

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 14 a venerdì 18 aprile, Cinar, Parla, Tugce, Merve e Serdar vengono messi in custodia cautelare. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, si sospetta che Serdar possa essere coinvolto con l'omicidio di Pinar Senturk. Ilgaz confessa a Metin i suoi sospetti dopo aver visto il video di Engin. Eren viene trovato privo di sensi dopo essersi scontrato con Fatih e viene portato d'urgenza in ospedale. Serdar racconta quello che sa a Yekta in cambio della sua difesa. Poco dopo Yekta si reca dal complice di Serdar e si fa condurre sul luogo dove è stato sepolto Zafer, il padre di Ceylin. Eren viene operato e Fatih arrestato per averlo aggredito. In centrale intanto arriva la notizia del ritrovamento di un cadavere nella foresta di Belgrado. Metin si reca sulla scena e successivamente anche Ilgaz.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 78 all'82 disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE