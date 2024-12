I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda giovedì 5 dicembre in seconda serata su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda martedì e giovedì in seconda serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra potete vedere il riassunto della puntata di giovedì 5 dicembre di Segreti di famiglia e le reazioni social degli utenti su X.

Segreti di famiglia, cosa succede il 5 dicembre

Engin evade dall'ospedale e Pars e Ilgaz provano a scoprire il piano del ragazzo. Ceylin si sveglia in un bosco: è ferita e con una pistola accanto, ma sembra non ricordare nulla dell'accaduto.

Una venditrice di fiori riconosce il volto di Zafer su uno dei volantini affissi da Ceylin. La donna cerca di contattare Ceylin ma senza successo.

