I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda giovedì 21 novembre in seconda serata su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda il giovedì in seconda serata su Canale 5. Una nuova puntata è andata in onda giovedì 21 novembre.

Nel video qui sopra potete vedere il riassunto della puntata di Segreti di famiglia e le reazioni social degli utenti su X.

Segreti di famiglia, cosa succede il 21 novembre

Nell'episodio del 21 novembre di Segreti di famiglia, Engin ha un malore in carcere e viene trasportato in ospedale. Seda e Ceylin arrivano sul posto e hanno uno scontro quando Seda prova a difendere Engin per le sue azioni.

Eren fa irruzione nel nascondiglio di Fatih e lo arresta con l'accusa di aver picchiato la moglie. Ilgaz riesce a scoprire che Engin è stato avvelenato con l'arsenico.

