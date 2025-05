Segreti di famiglia, la puntata dell'8 maggio in streaming

La puntata integrale dell'8 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama dell'8 maggio

Una scena di Segreti di famiglia

Yekta conduce Ceylin nel luogo dove Zafer è stato ucciso perché veda con i suoi occhi chi ha ucciso suo padre, chi lo ha protetto e chi le ha nascosto la verità.

Mentre Ceylin sta per affrontare l'ennesima dura prova, veniamo catapultati indietro nel tempo, esattamente a un anno prima. Un giovane è stato ucciso da tre colpi di arma da fuoco, freddato nella sua auto. Sul posto ci sono Metin, Eren e Ilgaz.

In un vicolo vicino la scena del crimine viene ritrovata una macchina abbandonata, all'interno c'e' una pistola. Dai rilevamenti della scientifica emergera' che la pistola è quella usata per il delitto, ma non vengono rilevate impronte. L'auto invece risulta noleggiata da un certo Çagdas Muhter, arrivato in città una settimana prima dell'omicidio. Çagdas viene fermato e interrogato. Ceylin prende le sue difese. Il giovane si dichiara estraneo ai fatti e le confessa che si trovava sulla scena del crimine per questioni amorose.

